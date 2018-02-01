Hyundai начала тесты нового роскошного кроссовера Genesis

Премиальный бренд Genesis, принадлежащий южнокорейской компании Hyundai Motors, вывел на первые испытания тестовый мул нового роскошного кроссовера. Ожидается, что новинка на глобальном рынке составит конкуренцию немецким моделям BMW X5 и Mercedes-Benz GLE.

Судя по свежим шпионским снимкам, которые появились на страницах американских изданий, новый кроссовер от Genesis проходит дорожные тесты в экстремальных зимних условиях. Стоит отметить, что разработчики вывели на испытания тестовый мул – модель «одета» в кузов от знакомого Hyundai Santa Fe, но при этом имеет комплектующие и детали от серийного SUV марки Genesis. Не исключено, что корейцы таким образом хотят скрыть внешность модели, но, вероятнее всего, дизайн кузова ещё попросту не разработан.Что касается технических характеристик, то новый кроссовер от Genesis получит под капот 3,5-литровый бензиновый мотор V6, который будет предлагаться в различных вариантах отдачи в зависимости от наличия турбонаддува. Новинка получит безальтернативный полный привод, а для отдельных рынков будет создана гибридная версия.

Васисуалий Мурчалов

Стоит напомнить, что ещё в апреле 2017 года компания Genesis презентовала концепт Genesis GV80, который является прототипом серийного SUV. Модель получила довольно нестандартную внешность и алюминиевое шасси.