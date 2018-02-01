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| | Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

Вчера, 22:00

Компания Rezvani в честь американского сверхзвукового самолёта-разведчика под названием Lockheed SR-71 Blackbird выпустила особую версию суперкара Beast Alpha, получившую имя X Blackbird.

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

В моторном отсеке Rezvani Beast Alpha X Blackbird скрывается модернизированный 2,5-литровый мотор с четырьмя цилиндрами и приводным нагнетателем. Производительность двигателя равна внушительным 700 «лошадям». При этом в агрегате использовались кованые клапаны, шатуны, поршни и электронный блок управления Cosworth.
Двигатель может сочетаться с 6-скоростной «механикой» или секвентальной коробкой переключения передач с подрулевыми лепестками. Родстеру необходимо на разгон с 0 до 96 км/ч всего 2,9 секунды.
Масса автомобиля со съёмной жёсткой крышей не превышает 885 килограммов, чего удалось добиться, выполнив кузов из углеволокна. Новый Rezvani Beast Alpha X Blackbird оснастили также карбон-керамической тормозной системой и 18-дюймовыми колёсными дисками из легкосплавных материалов.

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

 

Компания Rezvani намерена создать всего пять экземпляров Beast Alpha X Blackbird, каждый из которых будет стоить не менее 225 000 долларов. Американский боец Куинтон Rampage Джексон уже успел сделать заказ на один из особых суперкаров.

 


Яна Васильева
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