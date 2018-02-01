Новый 700-сильный Rezvani Beast Alpha посвятили сверхзвуковому самолету

Компания Rezvani в честь американского сверхзвукового самолёта-разведчика под названием Lockheed SR-71 Blackbird выпустила особую версию суперкара Beast Alpha, получившую имя X Blackbird.

В моторном отсеке Rezvani Beast Alpha X Blackbird скрывается модернизированный 2,5-литровый мотор с четырьмя цилиндрами и приводным нагнетателем. Производительность двигателя равна внушительным 700 «лошадям». При этом в агрегате использовались кованые клапаны, шатуны, поршни и электронный блок управления Cosworth. В моторном отсеке Rezvani Beast Alpha X Blackbird скрывается модернизированный 2,5-литровый мотор с четырьмя цилиндрами и приводным нагнетателем. Производительность двигателя равна внушительным 700 «лошадям». При этом в агрегате использовались кованые клапаны, шатуны, поршни и электронный блок управления Cosworth.

Двигатель может сочетаться с 6-скоростной «механикой» или секвентальной коробкой переключения передач с подрулевыми лепестками. Родстеру необходимо на разгон с 0 до 96 км/ч всего 2,9 секунды.

Масса автомобиля со съёмной жёсткой крышей не превышает 885 килограммов, чего удалось добиться, выполнив кузов из углеволокна. Новый Rezvani Beast Alpha X Blackbird оснастили также карбон-керамической тормозной системой и 18-дюймовыми колёсными дисками из легкосплавных материалов.

Компания Rezvani намерена создать всего пять экземпляров Beast Alpha X Blackbird, каждый из которых будет стоить не менее 225 000 долларов. Американский боец Куинтон Rampage Джексон уже успел сделать заказ на один из особых суперкаров. Компания Rezvani намерена создать всего пять экземпляров Beast Alpha X Blackbird, каждый из которых будет стоить не менее 225 000 долларов. Американский боец Куинтон Rampage Джексон уже успел сделать заказ на один из особых суперкаров.

Яна Васильева