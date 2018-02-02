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| | Mitsubishi Outlander подешевел благодаря двум новым версиям

Mitsubishi Outlander подешевел благодаря двум новым версиям

Сегодня, 09:00
Японская компания Mitsubishi снизила цены на отдельные комплектации модели Outlander, отказавшись от системы полного привода. Новые варианты исполнения кроссовера уже начали выпускать на предприятии в Калуге.

 

Mitsubishi Outlander подешевел благодаря двум новым версиям

 

В российском офисе марки Mitsubishi ранее сообщали о выходе более бюджетных версий Outlander, однако теперь появились подробности. Автомобиль обзавёлся двумя новыми переднеприводными версиями. Речь идёт о модификациях Invite и Intense+ с базовым 146-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, который ранее можно было приобрести исключительно с полным приводом.
Стоимость Mitsubishi Outlander Invite с 2WD и бесступенчатой трансмиссией составляет минимум 1 579 990 рублей, тогда как за Intense+ 2WD просят от 1 699 990 рублей. Так, автомобили стали дешевле на 110 000 и 90 000 рублей соответственно. До сих пор Outlander с передним приводом продавался только в базовом варианте Inform. 
В настоящее время цены на кроссовер MItsubishi Outlander 2018 колеблются от 1 529 000 до 2 319 990 рублей. Официальный дистрибьютор компании Mitsubishi Motors в РФ сообщил, что две новые версии модели Outlander уже встали на конвейер на калужском автозаводе "ПСМА Рус".

Яна Васильева
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