Mitsubishi Outlander подешевел благодаря двум новым версиям

Японская компания Mitsubishi снизила цены на отдельные комплектации модели Outlander, отказавшись от системы полного привода. Новые варианты исполнения кроссовера уже начали выпускать на предприятии в Калуге.

В российском офисе марки Mitsubishi ранее сообщали о выходе более бюджетных версий Outlander, однако теперь появились подробности. Автомобиль обзавёлся двумя новыми переднеприводными версиями. Речь идёт о модификациях Invite и Intense+ с базовым 146-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, который ранее можно было приобрести исключительно с полным приводом. В российском офисе марки Mitsubishi ранее сообщали о выходе более бюджетных версий Outlander, однако теперь появились подробности. Автомобиль обзавёлся двумя новыми переднеприводными версиями. Речь идёт о модификациях Invite и Intense+ с базовым 146-сильным двигателем объёмом 2,0 литра, который ранее можно было приобрести исключительно с полным приводом.

Стоимость Mitsubishi Outlander Invite с 2WD и бесступенчатой трансмиссией составляет минимум 1 579 990 рублей, тогда как за Intense+ 2WD просят от 1 699 990 рублей. Так, автомобили стали дешевле на 110 000 и 90 000 рублей соответственно. До сих пор Outlander с передним приводом продавался только в базовом варианте Inform.

В настоящее время цены на кроссовер MItsubishi Outlander 2018 колеблются от 1 529 000 до 2 319 990 рублей. Официальный дистрибьютор компании Mitsubishi Motors в РФ сообщил, что две новые версии модели Outlander уже встали на конвейер на калужском автозаводе "ПСМА Рус".

Яна Васильева