«НАМИ»: 85% импортных литых дисков опасны для жизни россиян

Специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» провели исследования и выяснили, что 85% производимых за рубежом колёс на литых дисках опасны для жизни россиян. Не исключено, что в скором времени такой тип товаров будет обязан проходить дополнительную сертификацию.

Васисуалий Мурчалов

Российские автомобильные издания сообщают, что институт «НАМИ» провел исследования, по результатам которого выяснилось, что 85% импортных колёс на литых дисках могут быть опасны для жизни и здоровья россиян. Отмечается, что речь идёт о контрафактных изделиях, производители которых тратят на 20% материалов меньше, чем необходимо.В результате таких манипуляций литые колёсные диски получаются лёгкими и дешевыми, ввиду чего очень часто ломаются, приводя к дорожным авариям. Учёные и чиновники уточнили, что на данный момент рассматривается возможность ввода обязательного лицензирования импортных колёс.Стоит напомнить, что лицензирование колёсных дисков уже обсуждалось в Министерстве промышленности и торговли в 2017 году. Тогда чиновники предложили лицензировать отдельные партии импортных колес, выдавая разовые разрешения на продажу. Отмечается, что 35% некачественных дисков ввозится в Россию из Китая.