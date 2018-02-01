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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | «НАМИ»: 85% импортных литых дисков опасны для жизни россиян

«НАМИ»: 85% импортных литых дисков опасны для жизни россиян

Сегодня, 15:00
Специалисты Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института «НАМИ» провели исследования и выяснили, что 85% производимых за рубежом колёс на литых дисках опасны для жизни россиян. Не исключено, что в скором времени такой тип товаров будет обязан проходить дополнительную сертификацию.

«НАМИ»: 85% импортных литых дисков опасны для жизни россиян

 

Российские автомобильные издания сообщают, что институт «НАМИ» провел исследования, по результатам которого выяснилось, что 85% импортных колёс на литых дисках могут быть опасны для жизни и здоровья россиян. Отмечается, что речь идёт о контрафактных изделиях, производители которых тратят на 20% материалов меньше, чем необходимо.

В результате таких манипуляций литые колёсные диски получаются лёгкими и дешевыми, ввиду чего очень часто ломаются, приводя к дорожным авариям. Учёные и чиновники уточнили, что на данный момент рассматривается возможность ввода обязательного лицензирования импортных колёс.

Стоит напомнить, что лицензирование колёсных дисков уже обсуждалось в Министерстве промышленности и торговли в 2017 году. Тогда чиновники предложили лицензировать отдельные партии импортных колес, выдавая разовые разрешения на продажу. Отмечается, что 35% некачественных дисков ввозится в Россию из Китая.
Васисуалий Мурчалов
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