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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | В Россию приехал Toyota Fortuner с бензиновым мотором

В Россию приехал Toyota Fortuner с бензиновым мотором

Сегодня, 15:24
Компания Toyota выводит на российский рынок бензиновую модификацию рамного внедорожника Fortuner, который прежде предлагался только с дизельным двигателем. За счёт нового мотора базовая комплектация модели теперь стоит 1 999 000 рублей, тогда как цены на дизельный вариант стартуют от 2 599 000 рублей.

В Россию приехал Toyota Fortuner с бензиновым мотором

 

Россияне смогут приобрести Toyota Fortuner с 2,7-литровым 163-сильным двигателем (245 Нм), работающем на бензине АИ-92. Пару мотору может составить 5-скоростная «механика» или 6-ступенчатая АКПП. Все модификации внедорожника в РФ продаются только с полным приводом с жестким подключением передней оси.

В перечень оснащения Toyota Fortuner попали семь подушек безопасности, светодиодные передние фары, система стабилизации, помощник на спуске и подъёме, камера заднего вида, система мультимедиа Toyota Touch с 7-дюймовым экраном и системой навигации.

 

В Россию приехал Toyota Fortuner с бензиновым мотором

 

Опционально покупателям доступны электропривод двери багажника, и водительского кресла, кожаная отделка сидений, а также интеллектуальная система доступа и запуска мотора без ключа. Кроме того, для модели Fortuner предусмотрен пакет «зимних» опций, в который вошли дополнительный отопитель салона, руль и передние кресла с подогревом.
Яна Васильева
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