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| | Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

Вчера, 23:00
Шведская компания Koenigsegg, специализирующаяся на создании производительных эксклюзивных гиперкаров, готовится представить два последних автомобиля Koenigsegg Agera, которые входят в состав линейки Final Edition. Одна из таких моделей получит стильный карбоновый кузов, инкрустированный драгоценными камнями.

Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

 

Один из клиентов компании Koenigsegg на своей странице в Instagram поделился изображением Koenigsegg Agera FE, который в честь скандинавского бога грома и молний получил название Thor (Тор). Заказчик отметил, что кузов уникального Koenigsegg Agera Thor выполнен из карбоновых панелей чёрного и серебристого цветов, а также имеет стильную отделку из бриллиантов. К сожалению, стоимость такого автомобиля не раскрывается.

Кроме того, один из двух последних Koenigsegg Agera получил нестандартные элементы аэродинамического обвеса, среди которых стоит выделить большой «плавник» на задней части кузова.

Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

 

Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

 

Новинка с именем Thor, как и остальные Koenigsegg Agera, имеет 5,0-литровый битурбированный мотор V8, отдача которого составляет 1 360 лошадиных сил. Разработчики заявляют максимальную скорость в 450 километров в час, но пока фактическая скорость гиперкара не превышала 444,6 километров в час.
Васисуалий Мурчалов
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