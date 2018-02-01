Koenigsegg украсит кузов гиперкара Agera FE бриллиантами

Шведская компания Koenigsegg, специализирующаяся на создании производительных эксклюзивных гиперкаров, готовится представить два последних автомобиля Koenigsegg Agera, которые входят в состав линейки Final Edition. Одна из таких моделей получит стильный карбоновый кузов, инкрустированный драгоценными камнями.

Один из клиентов компании Koenigsegg на своей странице в Instagram поделился изображением Koenigsegg Agera FE, который в честь скандинавского бога грома и молний получил название Thor (Тор). Заказчик отметил, что кузов уникального Koenigsegg Agera Thor выполнен из карбоновых панелей чёрного и серебристого цветов, а также имеет стильную отделку из бриллиантов. К сожалению, стоимость такого автомобиля не раскрывается.Кроме того, один из двух последних Koenigsegg Agera получил нестандартные элементы аэродинамического обвеса, среди которых стоит выделить большой «плавник» на задней части кузова.

Васисуалий Мурчалов

Новинка с именем Thor, как и остальные Koenigsegg Agera, имеет 5,0-литровый битурбированный мотор V8, отдача которого составляет 1 360 лошадиных сил. Разработчики заявляют максимальную скорость в 450 километров в час, но пока фактическая скорость гиперкара не превышала 444,6 километров в час.