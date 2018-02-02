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| | Составлен рейтинг автомобилей, подорожавших в РФ сильнее всего

Составлен рейтинг автомобилей, подорожавших в РФ сильнее всего

Сегодня, 08:00

Среди массовых брендов наибольший рост цен в России наблюдается у Lifan, а среди премиальных автомобилей – у Cadillac. Соответствующей информацией поделилось агентство Russian Automotive Market Research.

 

Составлен рейтинг автомобилей, подорожавших в РФ сильнее всего

 

Эксперты провели сравнительный анализ прайс-листов на новые легковых авто за январь 2018 года и декабрь 2017 года. Исследование показало, что в бюджетном сегменте сильнее всего взлетели ценники у Lifan Solano II, X50, MyWay, X60 и Murman. Так, цены на них выросли на 4,2-9,4%.

 

Помимо этого, стали дороже японские модели Mazda CX-5, Toyota Corolla и RAV4, немецкий Volkswagen Polo, а также чешская Skoda Octavia. Указанные автомобили за месяц подорожали на 2,7-3,9%.

Что касается премиум-класса, в январе Cadillac поднял ценники трёх своих моделей – XT5, CTS и Escalade. Кроме того, российским автолюбителям дороже обойдётся покупка Audi RS5 и S5. Наибольшее увеличение стоимости было зафиксировано у Cadillac XT5 – на 15,2%. Среди перечисленных премиальных моделей меньше других в цене прибавил внедорожник Cadillac Escalade (+6%).


Яна Васильева
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