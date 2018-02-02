FAW выводит на рынок китайского «клона» Volkswagen Jetta

Китайская компания FAW начала приём предварительных заказов на новый бюджетный седан Junpai A50, который выполнен на основе немецкой «четырехдверки» Volkswagen Jetta. Отмечается. Что базовое исполнение автомобиля получило ценник в 60 000 юаней, что эквивалентно 532 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным китайских изданий, новый седан FAW Junpai A50 в плане внешности имеет целый ряд сходств с Volkswagen Jetta, однако китайскому бренду не грозят судебные разбирательства с немцами – FAW является официальным партнером Volkswagen в Поднебесной и имеет право использовать моторы и платформы Volkswagen AG. Кроме того, компания из КНР может заимствовать и немецкие дизайнерские решения.В списке оснащения нового Junpai A50 значатся такие опции как штатная мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, система стабилизации, бесключевой доступ к зажиганию, камера заднего вида, панорамный люк и многое другое.Что касается технических характеристик, то новый Junpai A50 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью в 109 лошадиных сил, который сочетается с МКПП. Позже на рынке дебютирует версия с 1,0-литровым турбомотором и роботизированной трансмиссией. «Топовый» Junpai A50 обойдётся 68 000 юаней (примерно 600 000 рублей).