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| | FAW выводит на рынок китайского «клона» Volkswagen Jetta

FAW выводит на рынок китайского «клона» Volkswagen Jetta

Сегодня, 03:00
Китайская компания FAW начала приём предварительных заказов на новый бюджетный седан Junpai A50, который выполнен на основе немецкой «четырехдверки» Volkswagen Jetta. Отмечается. Что базовое исполнение автомобиля получило ценник в 60 000 юаней, что эквивалентно 532 000 рублей.

FAW выводит на рынок китайского «клона» Volkswagen Jetta

 

Согласно данным китайских изданий, новый седан FAW Junpai A50 в плане внешности имеет целый ряд сходств с Volkswagen Jetta, однако китайскому бренду не грозят судебные разбирательства с немцами – FAW является официальным партнером Volkswagen в Поднебесной и имеет право использовать моторы и платформы Volkswagen AG. Кроме того, компания из КНР может заимствовать и немецкие дизайнерские решения.

В списке оснащения нового Junpai A50 значатся такие опции как штатная мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, система стабилизации, бесключевой доступ к зажиганию, камера заднего вида, панорамный люк и многое другое.

Что касается технических характеристик, то новый Junpai A50 приводится в движение 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью в 109 лошадиных сил, который сочетается с МКПП. Позже на рынке дебютирует версия с 1,0-литровым турбомотором и роботизированной трансмиссией. «Топовый» Junpai A50 обойдётся 68 000 юаней (примерно 600 000 рублей).
Васисуалий Мурчалов
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