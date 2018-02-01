В Женеве представят первый серийный летающий автомобиль PAL-V Liberty

Компания PAL-V планирует привезти на Женевскую автовыставку товарную версию летающего автомобиля PAL-V Liberty. Разработчики подчеркнули, что они первыми проведут презентацию серийной машины, способной не только ездить, но и летать.

Представители PAL-V назвали новый PAL-V Liberty «историческим прорывом» в области летающих автомобилей. Модель выглядит как трёхколёсная машина, способная приблизительно за семь минут превратиться в гирокоптер.

На сегодняшний день производитель не раскрывает технические подробности о новинке, однако отмечается, что PAL-V Liberty имеет два двигателя. Конструкция модели соответствует европейским и американским требованиям к автомобилям и летательным аппаратам.

После презентации в Женеве PAL-V Liberty ожидает длительный этап получения сертификаций в различных странах. Ожидается, что для покупки летающий автомобиль станет доступен уже в начале следующего года. Представители компании отметили, что работа над моделью длилась в течение десяти лет. Стоить новый PAL-V Liberty будет внушительные 399 000 долларов, что в пересчёте составляет около 22 740 000 рублей.

Яна Васильева