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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Сегмент SUV стал крупнейшим на авторынке России в 2017 году

Сегмент SUV стал крупнейшим на авторынке России в 2017 году

Сегодня, 13:30
Эксперты российского аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование автомобильного рынка России и выяснили, что в 2017 году самыми популярными автомобилями в стране стали модели сегмента SUV. Отмечается, что схожая тенденция сегодня наблюдается и на других мировых рынках.

Сегмент SUV стал крупнейшим на авторынке России в 2017 году

 

Согласно информации аналитиков, в 2017 году на автомобильном рынке России было продано 617 700 новых автомобилей, принадлежащих к сегменту SUV. Таким образом, суммарная доля внедорожников и кроссоверов к рынку составила сразу 42%, обеспечив сегменту лидерскую позицию.

Эксперты напомнили, что в 2014 году доля внедорожников и городских кроссоверов на рынке РФ составляла 39%, но в дальнейшем спрос на SUV несколько снизился.

Лидером прошедших лет были компактные городские автомобили сегмента B, которые отличаются практичностью и, зачастую, низкой ценой. В 2017 году на долю таких моделей пришлось порядка 40% рынка, что соответствует 587 300 автомобилям. На долю сегментов SUV и B приходится 80% рынка России.

Эксперты отметили, что в минувшем году на мировом рынке целом наблюдалась схожая тенденция, а кроссоверам удалось практически полностью вытеснить с дилерских центров семейные минивэны (MPV).
Васисуалий Мурчалов
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