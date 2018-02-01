Toyota отзывает 645 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Японская корпорация Toyota объявляет о старте отзыва во всем мире 645 000 автомобилей, что связано с неисправными подушками безопасности. Сообщается, что сервисная кампания затронет автомобили марки Toyota и модели премиального бренда Lexus.

Васисуалий Мурчалов

В минувшую среду, 31 января, американский офис компании Toyota сообщил, что во всем мире стартует сервисная кампания, которая затрагивает 645 000 автомобилей. Отмечается, что под отзыв попадает гибридный Toyota Prius, а также премиальные кроссоверы моделей Lexus RX и Lexus NX. Уточняется, что все проблемные модели были выпущены с мая 2015 года по март 2016 года.Как сообщили в Toyota, на указанных автомобилях существует заводской брак, в результате которого может произойти короткое замыкание. Неполадка может вызвать раскрытие подушек безопасности. Разработчики заверили, что речь идёт не о подушках безопасности японской компании Takata, по вине которых во всем мире погибло уже 20 человек.Компания Toyota обязуется произвести ремонт проблемных автомобилей за свой счёт уже в ближайшее время. Напомним, что несколькими неделями ранее Toyota отозвала в США и Канаде 600 000 автомобилей с подушками Takata, которые во время раскрытия могут «выстрелить» металлическими деталями в водителя или пассажиров.