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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Toyota отзывает 645 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Toyota отзывает 645 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

Сегодня, 15:11
Японская корпорация Toyota объявляет о старте отзыва во всем мире 645 000 автомобилей, что связано с неисправными подушками безопасности. Сообщается, что сервисная кампания затронет автомобили марки Toyota и модели премиального бренда Lexus.

Toyota отзывает 645 тыс. автомобилей из-за подушек безопасности

 

В минувшую среду, 31 января, американский офис компании Toyota сообщил, что во всем мире стартует сервисная кампания, которая затрагивает 645 000 автомобилей. Отмечается, что под отзыв попадает гибридный Toyota Prius, а также премиальные кроссоверы моделей Lexus RX и Lexus NX. Уточняется, что все проблемные модели были выпущены с мая 2015 года по март 2016 года.

Как сообщили в Toyota, на указанных автомобилях существует заводской брак, в результате которого может произойти короткое замыкание. Неполадка может вызвать раскрытие подушек безопасности. Разработчики заверили, что речь идёт не о подушках безопасности японской компании Takata, по вине которых во всем мире погибло уже 20 человек.

Компания Toyota обязуется произвести ремонт проблемных автомобилей за свой счёт уже в ближайшее время. Напомним, что несколькими неделями ранее Toyota отозвала в США и Канаде 600 000 автомобилей с подушками Takata, которые во время раскрытия могут «выстрелить» металлическими деталями в водителя или пассажиров.
Васисуалий Мурчалов
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