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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

Сегодня, 13:13
Представители компании KIA раскрыли сроки выхода на рынок нового кроссовера Sorento Prime, а также назвали его цены. Автомобиль 2018 модельного года станет доступнее своего предшественника: сразу две комплектации окажутся дешевле 2 000 000 рублей.

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Обновлённый KIA Sorento Prime появится в официальных автоцентрах марки уже с 1 февраля. Начальная комплектация Classic с 2,4-литровым мотором и 6-скоростной АКПП предлагается за 1 849 900 рублей. За эти деньги в оснащение машины входят галогеновые противотуманные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема, руль и селектор КПП с кожаной отделкой.

Начиная с исполнения Comfort с ценником в 1 999 900 рублей автомобиль получил полный привод. Модификация Luxe с базовым двигателем стоит 2 119 900 рублей, а с 2,2-литровым "дизелем" CRDI и 8-диапазонной коробкой «автомат» уже 2 299 900 рублей. KIA Sorento Prime Prestige также может комплектоваться 3,5-литровым 249-сильным V6, стоимость такого авто составляет 2 529 900 рублей.

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

 

Моторная гамма версии Premium включает только 2.2 CRDi (2 699 900 р.) и V6 объёмом 3,5 литра (2 759 000 р.). Самый дорогой вариант исполнения KIA Sorento Prime GT Line обойдётся в 2 779 900 рублей с мотором объёмом 3,5 литра и в 2 719 900 за вариант с CRDI.
Яна Васильева
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