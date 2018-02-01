Озвучены рублёвые цены на обновленный кроссовер KIA Sorento Prime

Представители компании KIA раскрыли сроки выхода на рынок нового кроссовера Sorento Prime, а также назвали его цены. Автомобиль 2018 модельного года станет доступнее своего предшественника: сразу две комплектации окажутся дешевле 2 000 000 рублей.

Обновлённый KIA Sorento Prime появится в официальных автоцентрах марки уже с 1 февраля. Начальная комплектация Classic с 2,4-литровым мотором и 6-скоростной АКПП предлагается за 1 849 900 рублей. За эти деньги в оснащение машины входят галогеновые противотуманные фары, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, аудиосистема, руль и селектор КПП с кожаной отделкой.Начиная с исполнения Comfort с ценником в 1 999 900 рублей автомобиль получил полный привод. Модификация Luxe с базовым двигателем стоит 2 119 900 рублей, а с 2,2-литровым "дизелем" CRDI и 8-диапазонной коробкой «автомат» уже 2 299 900 рублей. KIA Sorento Prime Prestige также может комплектоваться 3,5-литровым 249-сильным V6, стоимость такого авто составляет 2 529 900 рублей.

Яна Васильева

Моторная гамма версии Premium включает только 2.2 CRDi (2 699 900 р.) и V6 объёмом 3,5 литра (2 759 000 р.). Самый дорогой вариант исполнения KIA Sorento Prime GT Line обойдётся в 2 779 900 рублей с мотором объёмом 3,5 литра и в 2 719 900 за вариант с CRDI.