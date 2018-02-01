Harley-Davidson выпустит электрический байк в 2019 году

Легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson планирует разработать и выпустить серийную версию первого в своей истории полностью электрического мотоцикла. Отмечается, что первый байк проекта LiveWire будет представлен публично через 18 месяцев.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным американского автомобильного портала AutoBlog, компания Harley-Davidson в течение ближайших 18 месяцев планирует выпустить серийную версию полностью электрического байка, готового к серийному производству. Отмечается, что серийная версия будет выполнена на основе концептуального мотоцикла LiveWire, который был представлен ещё в 2014 году.Напомним, что полностью электрический концептуальный байк Harley-Davidson LiveWire приводится в движение трёхфазным электромотором, который способен генерировать 75 лошадиных сил при 71 Нм крутящего момента. Аккумулятор модели рассчитан на 7 кВт/ч.Что касается технических характеристик, то прототип LiveWire разгоняется до первых 100 км/ч всего за четыре секунды, а максимальная скорость движения составляет 160 км/ч. Концепт имел запас хода в 80 километров, но товарная модель, как ожидается, должна получить не менее 200 километров пробега на одном заряде. Разработчики пообещали, что дизайн и характеристики нового электрического Harley-Davidson не разочаруют консервативных поклонников бренда.