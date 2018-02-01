Как прогреть двигатель зимой: ТОП-3 лучших способа

Эксперты сообщают, что первым способом является прогрев машины на ходу, но при этом запустить двигатель немного заранее всё же стоит. За довольно краткий срок мотор машины нагреется до рабочей температуры, а в противном случае капитальный ремонт двигателя придётся делать очень скоро. Кроме того, при движении стоит держать стрелку одометра на минимальных отметках.
Вторым способом в ТОП-3 стало использование дорогих синтетических моторных масел, которые обладают пониженной вязкостью, что очень важно при морозной погоде. Хоть такие масла и больше подходят для зимы, но они являются не самым полезным для автомобиля решением.
Что касается последнего совета, то эксперты сошлись на использовании системы дистанционного запуска мотора. Такой шаг позволит свести к минимуму все неудобства и сесть в уже прогретый автомобиль, но при этом необходимо строго следить за положением ручника.