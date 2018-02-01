Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

Представители российской компании «АвтоВАЗ» обратились в Росстандарт ради регистрации обновлённой версии ОТТС на «внедорожную» модификацию седана LADA Vesta. Отметим, что премьера прототипа такого авто прошла ещё в 2016 году на автосалоне в Москве.

В новом ОТТС указано, что кросс-версия LADA Vesta получит такую же длину и ширину, как у LADA Vesta SW Cross, а именно 4 424 и 1 785 мм соответственно. При этом «четырёхдверка» окажется более низкой по сравнению с универсалом: её высота составит 1 526 мм. Разница обусловлена отсутствием рейлингов на крыше седана. Что касается размера колёсной базы, у «кроссового» варианта исполнения она останется такой же, как у стандартного седана (2 635 мм).Ожидается, что моторную гамму нового LADA Vesta Cross не затронут изменения. В таком случае она будет включать 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 106 лошадиных сил или его 1,8-литровый аналог, развивающий 122 «лошадки». Покупателям новинки предоставят выбор между механической трансмиссией и роботизированной коробкой передач от ПАО «АвтоВАЗ». При этом для всего семейства Vesta предусмотрен только передний привод.

Яна Васильева

Пока российский автопроизводитель не анонсировал новый «внедорожный» седан, однако инсайдеры сообщают, что Vesta Cross может появиться в дилерских центрах уже в текущем году, при этом его стоимость окажется не меньше 770 900 рублей.