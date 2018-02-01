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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

Сегодня, 12:06
Представители российской компании «АвтоВАЗ» обратились в Росстандарт ради регистрации обновлённой версии ОТТС на «внедорожную» модификацию седана LADA Vesta. Отметим, что премьера прототипа такого авто прошла ещё в 2016 году на автосалоне в Москве.

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

 

В новом ОТТС указано, что кросс-версия LADA Vesta получит такую же длину и ширину, как у LADA Vesta SW Cross, а именно 4 424 и 1 785 мм соответственно. При этом «четырёхдверка» окажется более низкой по сравнению с универсалом: её высота составит 1 526 мм. Разница обусловлена отсутствием рейлингов на крыше седана. Что касается размера колёсной базы, у «кроссового» варианта исполнения она останется такой же, как у стандартного седана (2 635 мм).

Ожидается, что моторную гамму нового LADA Vesta Cross не затронут изменения. В таком случае она будет включать 1,6-литровый бензиновый двигатель с отдачей в 106 лошадиных сил или его 1,8-литровый аналог, развивающий 122 «лошадки». Покупателям новинки предоставят выбор между механической трансмиссией и роботизированной коробкой передач от ПАО «АвтоВАЗ». При этом для всего семейства Vesta предусмотрен только передний привод.

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

 

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

 

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

 

Внедорожный седан LADA Vesta Cross почти готов к выходу на рынок

 

Пока российский автопроизводитель не анонсировал новый «внедорожный» седан, однако инсайдеры сообщают, что Vesta Cross может появиться в дилерских центрах уже в текущем году, при этом его стоимость окажется не меньше 770 900 рублей.
Яна Васильева
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