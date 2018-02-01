Эксперт рассказал о лучшем средстве против угона автомобиля

В рамках эфира на радиостанции «Комсомольская правда» автоэксперт Юрий Гейко озвучил ряд советов касательно того, как лучше всего защищать свой автомобиль от угона. Он отметил, что основным средством против автомобильных воров остаётся полис КАСКО.

Яна Васильева

По словам эксперта, всем, кто не желает остаться без машины, следует задуматься о приобретении механических и электронных систем защиты, включая блокираторы на руль, трансмиссию или педали, а также классическую сигнализацию.При этом господин Гейко настаивает, что сигнализацию стоит устанавливать «в гараже у дяди Васи», а не в специальных местах. Эксперт считает, что частные мастера выполнят данную задачу «по своей технологии», которая незнакома угонщикам.Помимо этого, рекомендуется внимательнее выбирать место для парковки. Лучшим вариантом являются те места, где установлены камеры уличного наблюдения.В 2017 году в центральных регионах РФ любимой «добычей» угонщиков были автомобили LADA. Всего за год произошло свыше 5 500 случаев похищения машин российской марки. На втором месте по количеству угонов оказалась Toyota с почти 4 000 случаями. Третья строчка досталась Hyundai: таких иномарок украли в количестве более 2 000 единиц.