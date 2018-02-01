Ford представил новый бюджетный SUV для Индии

Американская компания Ford представила новый компактный кроссовер Ford Freestyle, который выполнен на основе популярного в Индии хэтчбека Ford Figo. Отмечается, что новинка получит бюджетный ценник, а также современный 6,5-дюймовый мультимедийный центр SYNC 3.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным индийского автомобильного издания Motor Beam, новый Ford Freestyle в плане внешности мало чем отличается от хэтчбека Ford Figo. Модель имеет несколько увеличенные бамперы с хромированными вставками, а также тонированную оптику. Кроме того, новинка имеет расширители колёсных арок, пластиковый защитный обвес, а также рейлинги на крыше.Что касается технических характеристик, то новый Ford Freestyle оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором с тремя цилиндрами, который имеет отдачу в 96 лошадиных сил. Позже к линейке присоединится и 1,5-литровый дизельный мотор мощностью в 100 «лошадок». Оба мотора агрегатируются 5-ступенчатой МКПП, а также безальтернативной системой переднего привода.Уже в базовом варианте исполнения новый Ford Freestyle имеет полный комплект подушек безопасности, а также современный мультимедийный комплекс SYNC 3 с 6,5-дюймовым дисплеем. Также модель имеет 16-дюймовые алюминиевые диски и кондиционер. Ожидается, что продажи Ford Freestyle в Индии начнутся весной текущего года.