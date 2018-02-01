Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Ford представил новый бюджетный SUV для Индии

Ford представил новый бюджетный SUV для Индии

Сегодня, 03:00
Американская компания Ford представила новый компактный кроссовер Ford Freestyle, который выполнен на основе популярного в Индии хэтчбека Ford Figo. Отмечается, что новинка получит бюджетный ценник, а также современный 6,5-дюймовый мультимедийный центр SYNC 3.

Ford представил новый бюджетный SUV для Индии

 

Согласно данным индийского автомобильного издания Motor Beam, новый Ford Freestyle в плане внешности мало чем отличается от хэтчбека Ford Figo. Модель имеет несколько увеличенные бамперы с хромированными вставками, а также тонированную оптику. Кроме того, новинка имеет расширители колёсных арок, пластиковый защитный обвес, а также рейлинги на крыше.

Что касается технических характеристик, то новый Ford Freestyle оснащается 1,2-литровым бензиновым мотором с тремя цилиндрами, который имеет отдачу в 96 лошадиных сил. Позже к линейке присоединится и 1,5-литровый дизельный мотор мощностью в 100 «лошадок». Оба мотора агрегатируются 5-ступенчатой МКПП, а также безальтернативной системой переднего привода.

Уже в базовом варианте исполнения новый Ford Freestyle имеет полный комплект подушек безопасности, а также современный мультимедийный комплекс SYNC 3 с 6,5-дюймовым дисплеем. Также модель имеет 16-дюймовые алюминиевые диски и кондиционер. Ожидается, что продажи Ford Freestyle в Индии начнутся весной текущего года.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Ford выпустит новый кроссовер Figo Cross
Ford выпустит новый кроссовер Figo Cross

Инженеры американской машиностроительной компании Ford заняты подготовкой к выходу на рынок очередной новинки. По словам обозревателей портала CerWale, ей

Ford EcoSport получит совершенно новый мотор серии Dragon
Ford EcoSport получит совершенно новый мотор серии Dragon

Компактный кроссовер Ford EcoSport, который пользуется стабильной популярностью на рынке Индии, был представлен ещё в 2013 году, а поэтому необходимость

Концерн Ford презентовал в Бразилии новый седан
Концерн Ford презентовал в Бразилии новый седан

Для бразильского покупателя автоконцерн Ford презентовал компактный седан Ford Ka. Известно, что новинка имеет больший размер багажника, а также более богатое

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости