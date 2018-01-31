До России добрался обновленный внедорожник Cadillac Escalade 2018

Американский бренд Cadillac, принадлежащий General Motors, сообщает о старте российских продаж рестайлингового внедорожника Cadillac Escalade 2018 модельного года. Отмечается, что модель получила более мощный мотор и новую трансмиссию, а базовая стоимость роскошного SUV составила 4 990 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских СМИ, базовая комплектация нового премиального внедорожника Cadillac Escalade 2018 составляет 4 990 000 рублей, в то время как за «топовый» вариант исполнения с увеличенной колёсной базой придётся выложить уже как минимум 5 290 000 рублей.На выбор заказчикам Cadillac Escalade 2018 предложены три новых цвета кузова, а также особый дизайн колёсных дисков и интерьера. Также в список оснащения модели входит зеркало заднего вида с функцией трансляции потокового видео, а также система автоматической парковки.Что касается технических характеристик, то новый Cadillac Escalade 2018 приводится в движение 6,2-литровым атмосферным двигателем V8, мощность которого составляет 426 лошадиных сил. Ранее такой мотор мог генерировать 409 «лошадок». Двигатель работает в тандеме с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Расход топлива составляет 13,1 литра на 100 км пути в комбинированном цикле.