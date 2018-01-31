Легендарный УАЗ «Буханка» отмечает 60-летний юбилей

Ульяновский автомобильный завод сообщает скором о выходе специальной версии внедорожного фургона УАЗ-450, который в народе получил забавное прозвище «Буханка». Отмечается, что в 2018 году исполняется 60 лет со дня выхода первого такого автомобиля с конвейера предприятия.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным российских автомобильных изданий, компания «УАЗ» весной нынешнего года представит специальную версию внедорожного фургона УАЗ-450, приуроченную к 60-летию со дня выхода модели на рынок. Ожидается, что новинка будет выпускаться лимитированным тиражом, но никакой информации о «юбилейном» фургоне пока нет.К сожалению, лимитированный УАЗ-450 вряд ли получит какие-то серьёзные технические новшества. Стоит напомнить, что ранее разработчики из «УАЗ» отметили, что будут выпускать «Буханку» в привычном оснащении до тех пор, пока она будет пользоваться спросом. Не исключено, что новинка получит лишь незначительные визуальные отличия от стандартных фургонов.Напомним, что первые образцы «Буханки» прошли заводские испытания в 1957 года, а годом спустя стартовало серийное производство УАЗ-450. Изначально завод выпускал 4000 таких автомобилей в год, но позже с ростом популярности тираж был увеличен. Не секрет, что модель и сегодня отличается высоким уровнем надёжности и способностью справляться с самым серьёзным бездорожьем.