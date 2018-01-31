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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | SEAT создал отдельный суббренд для самых производительных моделей

SEAT создал отдельный суббренд для самых производительных моделей

Сегодня, 15:27
Испанский бренд SEAT, принадлежащий компании Volkswagen Group, сообщает о том, что самые производительные модели компании будут выделены в отдельный бренд Cupra. Отмечается, что официальная премьера нового товарного знака состоится уже 22 февраля, а первые «заряженные» автомобили суббренда представят публике на автосалоне в Женеве в начале марта 2018 года.

SEAT создал отдельный суббренд для самых производительных моделей

 

Согласно данным европейских автомобильных изданий, новые автомобили суббренда Cupra получат тот же логотип, который дебютировал на «заряженном» хэтчбеке SEAT Leon Cupra R, который стал самой производительной в истории испанской компании моделью. Логотип суббренда был зарегистрирован ещё в минувшем году в Европе.

Ожидается, что первым автомобилем под новой маркой станет компактный кроссовер SEAT Ateca, однако никакой информации о модели пока нет. Не исключено, что модель получит турбированный четырехцилиндровый мотор от компании Volkswagen.


Напомним, что «горячий» хэтчбек SEAT Leon Cupra R приводится в движение 310-сильным турбированным мотором с четырьмя цилиндрами, а в роли трансмиссии может выступать как АКПП, так и «механика». До первой «сотни» модель разгоняется за 5,8 секунды, а максимальная скорость движения ограничена электроникой на отметке в 250 километров в час.
Васисуалий Мурчалов
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