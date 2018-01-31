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| | Mitsubishi может организовать сборку новых моделей в России

Mitsubishi может организовать сборку новых моделей в России

Вчера, 20:34

Японская компания Mitsubishi Motors рассматривает вопрос организации сборки новых автомобилей на совместном с PSA предприятии, расположенном в Калуге. Об этом пишут СМИ со ссылкой на российское представительство автопроизводителя.

Mitsubishi может организовать сборку новых моделей в России

 

Пока руководство компании не имеет планов по локализации производства нового Mitsubishi Eclipse Cross на территории РФ, однако для успешных продаж на российском рынке данный шаг практически необходим.

 

Как отметил Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», на сегодняшний день российское подразделение Mitsubishi Motors обсуждает с головным офисом в Японии возможность расширения ряда моделей, собираемых на калининградском автозаводе.

Ранее были названы сроки выхода на авторынок России нового кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross: новинка должна появиться у дилеров в апреле нынешнего года. Премьера компактной модели состоялась на автовыставке в Женеве в прошлом году. Пока Mitsubishi Eclipse Cross официально продаётся только в Европе.

Цены и комплектации кроссовера для РФ будут раскрыты позднее. Пока известно только, что модель предложат россиянам исключительно с бензиновыми моторами. Напомним, на заводе в Калуге в настоящее время осуществляется сборка внедорожников Mitsubishi Outlander и Pajero Sport.


Яна Васильева
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