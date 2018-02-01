«GM-АВТОВАЗ» продлевает скидки на Chevrolet Niva

Совместное предприятие «GM-АВТОВАЗ» сообщает о том, что программа «На улице минус 20» продлена до 28 февраля нынешнего года. Уточняется, что физические и юридические лица могут приобрести внедорожник Chevrolet Niva со скидкой в 20 000 рублей.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным пресс-службы компании «GM-АВТОВАЗ» в России до 28 февраля нынешнего года продлено действие скидочной программы «На улице минус 20». В рамках программы частные и корпоративные клиенты могут приобрести внедорожник Chevrolet Niva 2017 модельного года на 20 000 дешевле рекомендуемой розничной стоимости.Представители совместного предприятия отметили, что данная скидка может суммироваться с другими специальными предложениями, включая участие в программе Trade-In. Кроме того, оформляя кредитную покупку у партнерских банков можно получить скидку в 30 000 рублей. При кредитной покупке комплектации Chevrolet Niva L размер скидки увеличивается до 33 000 рублей.Стоит напомнить, что с 1 января 2018 года разработчики увеличили стоимость внедорожников Chevrolet Niva во всех вариантах исполнения. Так, за базовый Chevrolet Niva L придется выложить 608 000 рублей, а стоимость «топового» исполнения SE выросла до 770 900 рублей. Кроме того, «GM-АВТОВАЗ» продлевает заводскую гарантию до двух лет или 50 000 километров.