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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Электрокроссовер Jaguar I-Pace дебютирует в начале марта

Электрокроссовер Jaguar I-Pace дебютирует в начале марта

Сегодня, 14:40
Британская компания Jaguar Land Rover опубликовала видеоролик с новым электрическим кроссовером Jaguar I-Pace, а также раскрыла некоторые детали о долгожданной модели. Отмечается, что новинка будет полностью рассекречена уже 1 марта нынешнего года.

Электрокроссовер Jaguar I-Pace дебютирует в начале марта

 

Согласно данным британских автомобильных изданий, новый полностью электрический кроссовер Jaguar I-Pace будет представлен 1 марта на специальном закрытом мероприятии, а публичная премьера модели состоится 6 марта в рамках международного автосалона в Женеве. На свежем тизером ролике можно увидеть новинку, которая проходит экстремальные тесты на заснеженных дорогах Швеции, а кузов модели до сих пор покрыт камуфляжем.

Разработчики заверили, что новый Jaguar I-Pace идеально подходит для повседневной эксплуатации, а его запас хода не снижается даже при сильном морозе. Кроме того, в качестве опции покупателям предложат экспресс-зарядку, которая сможет «заправить» автомобиль на 80% за 45 минут.


Отмечается, что новый Jaguar I-Pace будет предложен в четырех вариантах исполнения. Базовая версия получит светодиодную оптику и премиальную аудиосистему, а для «топового» комплекта будет доступен кожаный салон, панорамная крыша, а также подогрев сидений и проекционный дисплей.
Васисуалий Мурчалов
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