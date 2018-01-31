Седан Volkswagen Polo получил новую спецверсию Polo Drive для России

Специальная версия отличает окрасом кузова White Silver, черной крышей и головными фарами с лампами H7. В салоне появились новый спортивный руль с оплеткой из кожи, тканевая отделка Cushion, вставки Dark Illusion и металлические накладки на педали. Различные вариации Volkswagen Polo Drive получили чёрные диски размерностью 15 или 16 дюймов, кондиционер или климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль, парковочные датчики, 6,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и многое другое.
Линейка двигателей новой версии Volkswagen Polo включает в себя 1,6-литровый MPI с отдачей в 90 или 110 лошадиных сил и 1,4-литровый 125-сильный TSI. Атмосферный мотор сочетается с 5-скоростной «механикой» или 6-диапазонной АКПП, а турбированный агрегат с МКПП на шесть передач или 7-ступенчатым «роботом». Стоимость нового Volkswagen Polo Drive колеблется от 694 900 до 839 000 рублей.