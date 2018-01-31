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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Седан Volkswagen Polo получил новую спецверсию Polo Drive для России

Седан Volkswagen Polo получил новую спецверсию Polo Drive для России

Сегодня, 13:40
В ближайшее время компания Volkswagen начнёт продавать на авторынке России особую версию седана Polo. На сегодняшний день уже стартовал приём заказов на новинку под названием Polo Drive, созданную на основе базового исполнения TrendLine.

Седан Volkswagen Polo получил новую спецверсию Polo Drive для России

 

Специальная версия отличает окрасом кузова White Silver, черной крышей и головными фарами с лампами H7. В салоне появились новый спортивный руль с оплеткой из кожи, тканевая отделка Cushion, вставки Dark Illusion и металлические накладки на педали. Различные вариации Volkswagen Polo Drive получили чёрные диски размерностью 15 или 16 дюймов, кондиционер или климат-контроль, камеру заднего вида, круиз-контроль, парковочные датчики, 6,5-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и многое другое.

Седан Volkswagen Polo получил новую спецверсию Polo Drive для России

 

Линейка двигателей новой версии Volkswagen Polo включает в себя 1,6-литровый MPI с отдачей в 90 или 110 лошадиных сил и 1,4-литровый 125-сильный TSI. Атмосферный мотор сочетается с 5-скоростной «механикой» или 6-диапазонной АКПП, а турбированный агрегат с МКПП на шесть передач или 7-ступенчатым «роботом». Стоимость нового Volkswagen Polo Drive колеблется от 694 900 до 839 000 рублей.
Яна Васильева
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