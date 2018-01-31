Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

На автомобильном рынке Великобритании стартовал приём заказов на новый гибридный кроссовер Lexus RX 450h в специальной версии Sport Edition. Отмечается, что модель сочетает в себе роскошные элементы отделки и яркий спортивный стиль.

Согласно данным автомобильного издания Auto Evolution, в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый премиальный кроссовер Lexus RX 450h Sport Edition, а «живые» продажи модели и первые поставки клиентам запланированы на 1 февраля 2018 года. Отмечается, что стоимость модели составляет 51 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 3 072 000 рублей по текущему курсу.Новый Lexus RX 450h Sport Edition получил довольно футуристический внешний вид, который примечателен компактной радиаторной решеткой с горизонтальными сечениями и нестандартными воздухозаборниками на передней части кузова. В целом внешность новинки изобилует острыми линиям.

Васисуалий Мурчалов

Под капотом Lexus RX 450h Sport Edition расположился 3,5-литровый бензиновый V6 и два электромотора, что позволяет модели разогнаться до 100 км/ч за 7,7 секунды при максимальной скорости движения в 200 км/ч. В список оснащения кроссовера входит 12,3-дюймовый мультимедийный центр и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense +.