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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

Сегодня, 13:08
На автомобильном рынке Великобритании стартовал приём заказов на новый гибридный кроссовер Lexus RX 450h в специальной версии Sport Edition. Отмечается, что модель сочетает в себе роскошные элементы отделки и яркий спортивный стиль.

Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

 

Согласно данным автомобильного издания Auto Evolution, в Великобритании стартовал приём предварительных заказов на новый премиальный кроссовер Lexus RX 450h Sport Edition, а «живые» продажи модели и первые поставки клиентам запланированы на 1 февраля 2018 года. Отмечается, что стоимость модели составляет 51 645 фунтов стерлингов, что эквивалентно 3 072 000 рублей по текущему курсу.

Новый Lexus RX 450h Sport Edition получил довольно футуристический внешний вид, который примечателен компактной радиаторной решеткой с горизонтальными сечениями и нестандартными воздухозаборниками на передней части кузова. В целом внешность новинки изобилует острыми линиям.

Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

 

Стартовали продажи нового Lexus RX 450h Sport Edition

 

Под капотом Lexus RX 450h Sport Edition расположился 3,5-литровый бензиновый V6 и два электромотора, что позволяет модели разогнаться до 100 км/ч за 7,7 секунды при максимальной скорости движения в 200 км/ч. В список оснащения кроссовера входит 12,3-дюймовый мультимедийный центр и пакет систем безопасности Toyota Safety Sense +.
Васисуалий Мурчалов
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