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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Уникальный McLaren 720S продали на благотворительном аукционе

Уникальный McLaren 720S продали на благотворительном аукционе

Сегодня, 12:16
Согласно данным издания Carscoops, в итальянском Неаполе состоялись торги, в рамках которых был продан уникальный суперкар McLaren 720S, доработанный специалистами подразделения McLaren Special Operations. Отмечается, что модель была куплена за 650 000 долларов (примерно 37 500 000 рублей), а все средства были направлены в фонд по финансированию образования детей из малоимущих итальянских семей.

Уникальный McLaren 720S продали на благотворительном аукционе

 

Уникальный McLaren 720S, созданный специалистами из MSO, получил уникальный красный колер кузова Nerello Red, а салон отделан высококачественной кожей кремового цвета. Разработчики отметили, что особый колер кузова был назван в честь винного винограда Nerello Mascalese, который растет в Маскали, Сицилия.

Среди других особенностей уникального McLaren 720S стоит отметить обилие карбоновых кузовных панелей, а также углеволоконные вставки в салоне. Помимо этого, суперкар имеет особый руль и особую табличку с названием особой версии и информацией о месте продажи.

Уникальный McLaren 720S продали на благотворительном аукционе

 

Уникальный McLaren 720S продали на благотворительном аукционе

 

Что касается технических характеристик, то под капотом McLaren 720S скрывается прежний 4,0-литровый мотор V8, который способен генерировать 710 лошадиных сил при 770 Нм. Модель способна разогнаться до первых 100 км/ч всего за 2,8 секунды, а отметка о 200 км/ч появится на спидометре уже через 7,8 секунды.
Васисуалий Мурчалов
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