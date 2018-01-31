Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

Начиная от модели Countach итальянский бренд Lamborghini выработал уникальный и узнаваемый язык дизайна, который эволюционирует с созданием новых моделей. Российский независимый дизайнер Сергей Дворницкий на своей странице в Behance опубликовал рендерное изображение концептуального суперкара Lamborghini Belador, который впитал в себя все характерные для бренда черты.

Язык дизайна компании Lamborghini трудно спутать с другими моделями благодаря изобилию резких линий и стильной зауженной оптике. Российский дизайнер Сергей Дворницкий сообщил, что при создании рендеров концептуального Lamborghini Belador он учёл все стилистические особенности бренда, создав стильный суперкар будущего.Стоит отметить, что новый Lamborghini Belador впитал в себя самые яркие черты моделей Lamborghini Aventador и Lamborghini Huracan, сочетая из с классическими приёмами концепта Lamborghini Countach, представленного ещё в 1971 году.

Васисуалий Мурчалов

Автор отметил, что новый Lamborghini Belador представляет собой «единство технологий и традиций», ведь под капотом автомобиля скрывается производительный гибридный мотор. Не исключено, что будущая новинка от Lamborghini будет иметь множество сходств с независимым концептом.