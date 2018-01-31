Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

Сегодня, 11:39
Начиная от модели Countach итальянский бренд Lamborghini выработал уникальный и узнаваемый язык дизайна, который эволюционирует с созданием новых моделей. Российский независимый дизайнер Сергей Дворницкий на своей странице в Behance опубликовал рендерное изображение концептуального суперкара Lamborghini Belador, который впитал в себя все характерные для бренда черты.

Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

 

Язык дизайна компании Lamborghini трудно спутать с другими моделями благодаря изобилию резких линий и стильной зауженной оптике. Российский дизайнер Сергей Дворницкий сообщил, что при создании рендеров концептуального Lamborghini Belador он учёл все стилистические особенности бренда, создав стильный суперкар будущего.

Стоит отметить, что новый Lamborghini Belador впитал в себя самые яркие черты моделей Lamborghini Aventador и Lamborghini Huracan, сочетая из с классическими приёмами концепта Lamborghini Countach, представленного ещё в 1971 году.

Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

 

Российский дизайнер создал концептуальный Lamborghini Belador

 

Автор отметил, что новый Lamborghini Belador представляет собой «единство технологий и традиций», ведь под капотом автомобиля скрывается производительный гибридный мотор. Не исключено, что будущая новинка от Lamborghini будет иметь множество сходств с независимым концептом.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato
Российский дизайнер представил концепт Lamborghini Forsennato

Внешность современных моделей итальянской компании Lamborghini становится все агрессивнее, и публика теперь никогда не знает, чего ждать от автомобилей

Независимые дизайнеры «оживили» легендарный Lamborghini Countach
Независимые дизайнеры «оживили» легендарный Lamborghini Countach

Еще в 70-х годах прошлого века разработчики из Lamborghini представили впечатляющий для своих времен суперкар Lamborghini Countach, который позже стал

В феврале на аукцион выставят суперкар Lamborghini Countach 400S
В феврале на аукцион выставят суперкар Lamborghini Countach 400S

В феврале в Великобритании будет выставлен на аукцион суперкар Lamborghini Countach 400S, стоимость которого специалисты оценивают в 250 тысяч фунтов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости