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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Российский автопарк вырос на 50% за десять лет

Российский автопарк вырос на 50% за десять лет

Сегодня, 12:12
За последнее десятилетие число легковых авто выросло на 50% на дорогах России. Об этом информируют аналитики агентства «АВТОСТАТ».

Российский автопарк вырос на 50% за десять лет

 

В 2007 году в российском автопарке насчитывалось около 28 000 000 «легковушек», а к прошлому году его объём перевалил за 42 000 000 машин. Наибольшее количество легкового транспорта было зафиксировано в двух российских столицах.

Так, согласно данным аналитиков, по состоянию на середину прошлого года москвичи владели 3 650 000 легковых авто, тогда как в Санкт-Петербурге насчитывалось 1 680 000 таких машин. Среди региональных центров с крупнейшими автопарками также следует упомянуть Екатеринбург, по дорогам которого передвигается 450 000 автомобилей, Новосибирск с 434 000 авто и Самара со 391 000 машинами.

Вторая половина ТОП-10 представлена Казанью (368 000 ед.), Нижним Новгородом (354 000 ед.), Челябинском (323 000 ед.), Омском (322 000 ед.), Краснодаром (321 000 ед.), Ростовом-на-Дону (320 000 ед.) и Воронежем (319 000 ед.).
Яна Васильева
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