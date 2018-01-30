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| | Бывшие инженеры Google построили собственный беспилотник

Бывшие инженеры Google построили собственный беспилотник

Вчера, 19:57
Бывшие инженеры цифрового гиганта Google, которые принимали участие в создании систем автоматического управления, разработали свой самоуправляемый автомобиль. Об этом сообщает портал американского стартапа Nuro.

Бывшие инженеры Google построили собственный беспилотник

 

Фирма Nuro была основаны бывшими инженерами дочерной компании Waymo Дейвом Фергюсоном и Джиаджином Зю. В новой фирме начали трудиться еще экс-работники Uber, Tesla, Apple и General Motors.

Бывшие инженеры Google построили собственный беспилотник

 

Интересен тот факт, что и отличает Nuro от других компаний, так это разработка беспилотника фактически с «нуля». Автономный автомобиль с наименованием R1, представляет из себя громадный контейнер на колесах, предназначенный работать в компаниях, специализирующихся на доставке товаров, перевозимых в особых отсеках. В салон можно поместить до 20 обычных продуктовых пакетов.

Nuro R1 не имеет внешних управляющих органов, даже руля и педалей. В пространстве он ориентируется благодаря дальнеомеру LIDAR, видеокамерам и радарам, встроенным в специальном модуле на верху авто.

Клиенты получают товары, используя специальное приложение, которое присылает им пароль, с помощью которого они открывают машину и забирают свою посылку. Приложение также может отслеживать передвижение аппарата, подобно тому, как это делается в Uber и Lyft.
Дмитрий Павличко
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