Бывшие инженеры Google построили собственный беспилотник

Бывшие инженеры цифрового гиганта Google, которые принимали участие в создании систем автоматического управления, разработали свой самоуправляемый автомобиль. Об этом сообщает портал американского стартапа Nuro.

Фирма Nuro была основаны бывшими инженерами дочерной компании Waymo Дейвом Фергюсоном и Джиаджином Зю. В новой фирме начали трудиться еще экс-работники Uber, Tesla, Apple и General Motors.

Дмитрий Павличко

Интересен тот факт, что и отличает Nuro от других компаний, так это разработка беспилотника фактически с «нуля». Автономный автомобиль с наименованием R1, представляет из себя громадный контейнер на колесах, предназначенный работать в компаниях, специализирующихся на доставке товаров, перевозимых в особых отсеках. В салон можно поместить до 20 обычных продуктовых пакетов.Nuro R1 не имеет внешних управляющих органов, даже руля и педалей. В пространстве он ориентируется благодаря дальнеомеру LIDAR, видеокамерам и радарам, встроенным в специальном модуле на верху авто.Клиенты получают товары, используя специальное приложение, которое присылает им пароль, с помощью которого они открывают машину и забирают свою посылку. Приложение также может отслеживать передвижение аппарата, подобно тому, как это делается в Uber и Lyft.