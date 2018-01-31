Ямалец построил "Ладаржини" и удивил горожан

По улицам ямальского города Новый Уренгой катается автомобиль с названием «Ладаржини». Гибридный легковой автомобиль привлек внимание горожан.

Дмитрий Павличко

Владельца необычного автомобиля местные жители часто просят сфотографироваться. Разработчик и обладатель «Ладаржини» Айджар Бакиев охотно рассказывает о своем творении. Он с детства мечтал обладать Lamborghini, но на это авто просто не хватало средств. Потому энтузиаст решил переработать свое транспортное средство.Хозяин гибрида сообщает, что для перобразования LADA в Lamborghini он отрезал старые петли дверей и приварил к переднему лонжерону ламповый механизм. Для плавного поднятия дверей были внедрены три газлифта. Как переделывать авто смотрел по выложенным в YouTube роликам. Также Айдар провел тонировки всех стекол.Местные жители часто фотографируются рядом с необычной машиной. А вот правоохранителям такой тюнинг пришелся не по душе, и они попросили убрать тонировку, стойки и встроить обычные двери, выписав к тому же еще и штраф в 500 рублей.