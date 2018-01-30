Renault-Nissan-Mitsubishi стал крупнейшим автопроизводителем в мире

Японско-французский альянс Renault-Nissan, к которому в 2017 году присоединилась компания Mitsubishi, смог стать крупнейшим автопроизводителем в мире по итогам продаж 2017 года. Отмечается, что объединение реализовало 10 610 000 автомобилей, обогнав Volkswagen Group.

Васисуалий Мурчалов

Согласно данным зарубежного автомобильного издания Automotive News, в 2017 году японская компания Nissan на мировом рынке смогла реализовать 5 820 000 новых автомобилей, в то время как реализация французского бренда Renault составила 3 760 000 единиц. Помимо этого, в 2017 году к Renault-Nissan присоединилась Mitsubishi, которая смогла продать 1 030 000 моделей во всем мире.Аналитики отметили, что таким образом суммарно альянс Renault-Nissan-Mitsubishi смог продать 10 610 000 новых легковых автомобилей, в то время как аналогичный показатель у немецкого концерна Volkswagen Group, ранее считавшегося мировым лидером, составил 1 530 000 автомобилей. На третьем месте с результатом в 10 200 000 автомобилей расположилась японская Toyota.Как сообщалось ранее, компании Renault, Nissan и Mitsubishi планируют наладить сотрудничество в сфере разработки электрокаров. Более того, к 2022 году все модели трёх брендов будут базироваться всего на четырех модульных шасси.