В РФ могут отложить переход на электронные ПТС

Уже будущей весной на российских дорогах начнут ездить автомобилисты без бумажных паспортов транспортного средства. Об этом заявил гендиректор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин.

В России планируется создать единую базу данных, где будут доступны сведения о техобслуживании, полисе ОСАГО, ДТП, смене владельцев машин и т. п. Автовладелец сможет входить в систему через сайт госуслуг. С переходом на электронные ПТС появится возможность заключать договор купли-продажи авто на специальном портале. Кроме того, автовладельцу будет приходить сообщение об отзывной кампании, если его авто попадает под него.

Оформление электронного паспорта транспортного средства обойдётся в 600 рублей для физлица, тогда как автопроизводитель сможет заплатить около 250 рублей. При необходимости внести в документ изменения необходимо будет отдать 150 рублей.

Вместе с тем сотрудники ГИБДД неоднозначно относятся к данному нововведению. Многие полицейские считают, что система не заработает в ближайшие месяцы.

Прежде чем система начнут работать, её нужно будет синхронизировать с системами разных ведомств: МВД РФ, ФНС, ФТС, Российского союза автостраховщиков. В ближайшее время должен пройти стресс-тест системы передачи сведений между ФИС ГИБДД и АО «Электронный паспорт».

Яна Васильева