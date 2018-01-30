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| | Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

Вчера, 17:44
Французская компания Peugeot обнародовала прайс-листы семиместного кроссовера Peugeot 5008 для России. Только базовая комплектация модели предлагается по цене меньше 2 000 000 рублей.

Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

 

Как отметили в российском офисе Peugeot, новый 5008, который предложат с пятью и семью посадочными местами, официально начнут продавать 12 февраля нынешнего года. Стоимость модели в зависимости от варианта исполнения будет колебаться в диапазоне от 1 899 000 до 2 178 000 рублей.

Моторная гамма Peugeot 5008 будет включать в себя 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель THP с отдачей в 150 лошадиных сил и дизельный мотор 2.0 BlueHDi аналогичной мощности. В тандеме с моторами будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin, тип привода – только передний. В компании считают, что частично компенсировать отсутствие полного привода может система Advanced Grip Control, позволяющая менять настройки электроники в зависимости от типа дорожного покрытия.

Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

 

Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

 

Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

 

Новинка от Peugeot будет доступна в трёх комплектациях: Active, Allure и GT Line. Стандартное оснащение предусматривает наличие датчиков дождя и света, климат-контроля на две зоны, передних сидений с подогревом, обогрева лобового стекла, 12-дюймовой цифровой панели приборов и мультимедийного комплекса с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и других опций.
Яна Васильева
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