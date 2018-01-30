Опубликованы рублёвые цены на семиместный Peugeot 5008

Французская компания Peugeot обнародовала прайс-листы семиместного кроссовера Peugeot 5008 для России. Только базовая комплектация модели предлагается по цене меньше 2 000 000 рублей.

Как отметили в российском офисе Peugeot, новый 5008, который предложат с пятью и семью посадочными местами, официально начнут продавать 12 февраля нынешнего года. Стоимость модели в зависимости от варианта исполнения будет колебаться в диапазоне от 1 899 000 до 2 178 000 рублей.Моторная гамма Peugeot 5008 будет включать в себя 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель THP с отдачей в 150 лошадиных сил и дизельный мотор 2.0 BlueHDi аналогичной мощности. В тандеме с моторами будет работать 6-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin, тип привода – только передний. В компании считают, что частично компенсировать отсутствие полного привода может система Advanced Grip Control, позволяющая менять настройки электроники в зависимости от типа дорожного покрытия.

Яна Васильева

Новинка от Peugeot будет доступна в трёх комплектациях: Active, Allure и GT Line. Стандартное оснащение предусматривает наличие датчиков дождя и света, климат-контроля на две зоны, передних сидений с подогревом, обогрева лобового стекла, 12-дюймовой цифровой панели приборов и мультимедийного комплекса с 8-дюймовым сенсорным дисплеем и других опций.