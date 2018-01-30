Компания DFM запустила программу помощи на дорогах

Компания «Дунфэн Мотор Рус», которая является официальным дистрибьютором автомобилей DFM в России, запускает специальную программу помощи на дорогах DFM Assistance. Отмечается, что теперь владельцы кроссоверов DFM AX7 могут рассчитывать не бесплатную техническую поддержку в случае дорожных происшествий.

Васисуалий Мурчалов

Китайский бренд DFM вводит в России специальную программу DFM Assistance, которая позволит всем владельцам кроссоверов DFM AX7 получить оперативную техническую помощь на дороге. Отмечается, что программа действует бесплатно в течение года с момента покупки нового автомобиля. Попавшим в затруднительное положение автовладельцам предложат помощь на месте или же эвакуацию до ближайшего сервисного центра.Разработчики отметили, что провайдером новой услуги станет компания «Русский АвтоМотоКлуб». Помощь будет оказываться в случае разряда аккумулятора, блокировки дверей, повреждения шин и других поломок.Справедливости ради стоит отметить, что действие программы DFM assistance распространяется на радиус в 200 километров от ближайшего города, где есть официальный сервис бренда. За дополнительное расстояние до точки ремонта владельцу кроссовера придётся доплатить. При возникновении проблемы водителям необходимо позвонить на горячую линию сервиса.