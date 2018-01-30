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| | Компания DFM запустила программу помощи на дорогах

Компания DFM запустила программу помощи на дорогах

Вчера, 21:24
Компания «Дунфэн Мотор Рус», которая является официальным дистрибьютором автомобилей DFM в России, запускает специальную программу помощи на дорогах DFM Assistance. Отмечается, что теперь владельцы кроссоверов DFM AX7 могут рассчитывать не бесплатную техническую поддержку в случае дорожных происшествий.

Компания DFM запустила программу помощи на дорогах

 

Китайский бренд DFM вводит в России специальную программу DFM Assistance, которая позволит всем владельцам кроссоверов DFM AX7 получить оперативную техническую помощь на дороге. Отмечается, что программа действует бесплатно в течение года с момента покупки нового автомобиля. Попавшим в затруднительное положение автовладельцам предложат помощь на месте или же эвакуацию до ближайшего сервисного центра.

Разработчики отметили, что провайдером новой услуги станет компания «Русский АвтоМотоКлуб». Помощь будет оказываться в случае разряда аккумулятора, блокировки дверей, повреждения шин и других поломок.

Справедливости ради стоит отметить, что действие программы DFM assistance распространяется на радиус в 200 километров от ближайшего города, где есть официальный сервис бренда. За дополнительное расстояние до точки ремонта владельцу кроссовера придётся доплатить. При возникновении проблемы водителям необходимо позвонить на горячую линию сервиса.
Васисуалий Мурчалов
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