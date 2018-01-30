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| | Продажи Renault-Nissan-Mitsubishi за 2017 год выросли на 6,5%

Продажи Renault-Nissan-Mitsubishi за 2017 год выросли на 6,5%

Сегодня, 15:14
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi смог нарастить объём реализации новых легковых автомобилей и LCV на 6,5% относительно результата за 2016 год или до 10 608 000 единиц. Об этом сообщают представители автомобильных компаний.

Продажи Renault-Nissan-Mitsubishi за 2017 год выросли на 6,5%

 

Отмечается, что продажи Renault-Nissan-Mitsubishi растут по причине увеличения спроса на кроссоверы, электрокары и легкий коммерческий транспорт в 200 странах мира. Продажи Renault по итогам прошлого года показали рост на 8,5% в годовом сравнении и достигли 3 761 000 автомобилей.

Дилерам Nissan удалось реализовать 5 816 000 машин, что на 4,6% больше, чем годом ранее. В свою очередь у Mitsubishi в 2017 гожу продажи составили 1 030 000 авто (+10%). Россия заняла пятое место для альянса по объёмам реализации за счёт 578 000 проданных автомобилей (36%). Больше машин Renault-Nissan-Mitsubishi смог продать в Китае, США, Франции и Японии.

Руководитель альянса Карлос Гон подчеркнул, что Renault-Nissan-Mitsubishi в минувшем году завоевал статус мирового лидера по продажам легковых и легких коммерческих машин. Ранее стало известно, что в рамках плана по стратегическому развитию 2022 года компании намерены создать 12 новых электрокаров и 40 автомобилей с функциями беспилотного управления.
Яна Васильева
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