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| | Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 бесплатно достанется самому выносливому

Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 бесплатно достанется самому выносливому

Сегодня, 14:12

Компания Mercedes-Benz проведёт конкурс на выносливость Last Fan Standing, главным призом в котором окажется купе Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 года. Видеоролик с соответствующей информацией был опубликован на официальном YouTube-канале немецкой марки.

 

Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 бесплатно достанется самому выносливому

 

Конкурс от Mercedes-Benz стартует в воскресенье, 4 февраля, с 18:30, принять участие в нём могут граждане США старше 18 лет. Любопытно, что участники могут находиться где угодно, поскольку потенциальным победителям нужно как можно дольше продержать палец на изображении автомобиля, открытом на экране смартфона.

 

Однако выиграть Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 года стоимостью 63140 долларов окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд. Роскошный спорткар будет перемещаться по экрану, причём по мере продолжительности игры сложность будет возрастать.

Регистрировать участников начнут 4 февраля в 12:01, а закончат – в 18:25. Игра продлится до тех пор, пока не останется один участник. В случае если конкурс затянется, победитель будет выбран случайным образом.

Отмечается, что желающим стать владельцем Mercedes-AMG C 43 Coupe 2018 года придётся удерживать палец на картинке не менее 20 минут, при этом на протяжении игры участник должен следить, чтобы его смартфон был постоянно подключен к интернету.


Яна Васильева
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