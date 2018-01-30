В России продажи премиальных авто в 2017 году выросли на 18%

В соответствии с распространенной штатными сотрудниками «АВТОСТАТ» информацией, уровень продаж премиальных автомобилей в России в 2017 году достиг 1440 экземпляров. Этот показатель на 18% больше результатов 2016 года.

Дмитрий Павличко

Наибольшую рыночную долю получила модель Mercedes-Benz Maybach S-Class, которая разошлась тиражом в 660 штук. Следом за ней расположились машины итальянского бренда Maserati, проданных в количестве 382 единицы. ТОП-3 закрывают авто Bentley (235 ед). В прошлом году россияне покупали Rolls-Royce (85 шт), Lamborghini (31 ед), Ferrari (29 шт) и Aston Martin (18 ед).Около 70% транспортных средств из премиум-сегмента охватили Москву и Подмосковье, где дилеры реализовали 970 машин. В Петербурге сбыли 115 авто, относящихся к Luxury. В Краснодарский край привезли 51 авто, в Татарстане продали 19 машин, в Свердловскую область доставили 18 авто. По 12 машин привезли в Башкорстан и Ростовскую область. 11 жителей Иркутской области приобрели люксовый транспорт, в Нижегородской области таких жителей оказалось 10.