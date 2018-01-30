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| | Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

Сегодня, 13:45

Maserati приняла участие в турнире по поло Maserati Polo Tour 2018, который проходил на замерзшем озере Санкт-Мориц с 26 по 28 января, сообщается на официальной странице компании в Twitter. Зрители состязаний также имели возможность рассмотреть новинки итальянского бренда.

Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

 

На протяжении трёх дней турнира четыре команды по поло играли в высококлассные матчи, которые посетили свыше 15000 зрителей, что является рекордным значением для Maserati Polo Tour. На сегодняшний день на победу над Maserati претендует команда Cartier, которая также вышла в финал.

 

Помимо живых лошадей, на мероприятии можно было увидеть целый парк автомобилей Maserati с различным количеством лошадиных сил под капотом. В частности, на заснеженном поле находился новый Ghibli MY18, который дебютировал на рынке летом 2017 года. Кроме того, гости смогли увидеть Quattroporte и Levante MY18 с передовыми системами помощи водителю.

«Сегодняшний матч показал, почему мы с нетерпением ждем нашего ежегодного международного турнира по поло. Азарт конкуренции вместе с ловкостью лошадей являются неотъемлемыми составляющими ДНК наших автомобилей», – отметил глава Maserati Europe Альберто Каваггини.

Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

 

Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

 

Автомобили и лошади: Maserati приняла участие в турнире по поло

 

Примечательно, что Maserati Polo Tour 2018 на Санкт-Мориц является единственным в мире турниром по снежному поло.

 


Яна Васильева
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