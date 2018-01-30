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| | Половина деталей для проекта «Кортеж» поступит от российских производителей

Половина деталей для проекта «Кортеж» поступит от российских производителей

Сегодня, 14:42
На страницах российских автомобильных изданий появились некоторые данные о поставщиках деталей и комплектующих для автомобилей проекта «Кортеж». Отмечается, что поставщиками деталей для товарных версий автомобилей станут 147 компаний, более половины из которых – российские предприятия.

Половина деталей для проекта «Кортеж» поступит от российских производителей

 

Согласно данным российских автомобильных изданий, поставщиками компонентов для автомобилей проекта «Кортеж», выполненных на Единой модульной платформе (ЕМП) станут бренды, которые сегодня снабжают производственные мощность автопроизводителей, работающих на территории России. Кроме того, в проекте примут участие и изготовители запчастей для вторичного рынка.

Отмечается, что все поставщики станут партнерами и заключат договор с совместным предприятием «НАМИ-Авто», которое организовано ФГУП «Нами» и компанией Sollers. Более того, в 2019 году завод Sollers приступит к сборке товарных моделей бренда Aurus.

Автостекла для моделей поставит компания AGC Glass Russia, а производством легкосплавных дисков займется компания «КиК». Кроме того, модели получат российские шины от «Кама» и отделку от группы компаний «Русская кожа». Предприятие «Автонормаль» поставит амортизаторы и крепежные материалы, а «Красноярский металлургический завод» выполнит детали шасси и подвески.
Васисуалий Мурчалов
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