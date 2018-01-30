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| | Раскрыта внешность нового поколения Hyundai Santa Fe

Раскрыта внешность нового поколения Hyundai Santa Fe

Сегодня, 13:02
Южнокорейская компания KIQA опубликовала сразу несколько тизерных скетчей нового поколения популярного кроссовера Hyundai Santa Fe. Отмечается, что публичная премьера новинки состоится в рамках международного автосалона в Женеве, который начнет свою работу уже в марте 2018 года.

Раскрыта внешность нового поколения Hyundai Santa Fe

 

Судя по свежим тизерным снимкам, новая генерация кроссовера Hyundai Santa Fe будет кардинально отличаться от модели актуального поколения. Так, новый SUV получит пересмотренную гексагональную решетку радиатора, агрессивную оптику в стиле нового Hyundai Kona, нестандартные противотуманные осветители, а также видоизмененный капот. Кроме того, модель получит увеличенные колёсные арки и новые диски.

Разработчики отметили, что новый Hyundai Santa Fe получит самые современные системы безопасности, а также надёжную конструкцию, что позволит с блеском пройти все мировые краш-тесты. Более того, некоторые ассистенты будут представлены впервые.

Раскрыта внешность нового поколения Hyundai Santa Fe

 

Технические характеристики нового Hyundai Santa Fe пока не раскрываются, но эксперты полагают, что кроссовер будет комплектоваться 2,0-литровым турбированным мотором и «атмосферником» объёмом в 2,4-литра. Дизельная линейка будет представлена 2,0- и 2,2-литровыми турбированными двигателями. Помимо этого, для «топового» Hyundai Santa Fe предусмотрен 3,5-литровый бензиновый мотор.
Васисуалий Мурчалов
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