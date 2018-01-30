Компания KIA прекращает продажи дизельных KIA Rio

Представители корейской компании KIA сообщают о том, что на автомобильном рынке Великобритании будут прекращены продажи дизельных версий хэтчбеков KIA Rio и KIA Venga. Отмечается, что автомобили на «тяжелом» топливе в среднем занимают долю в 19,5% от суммарных продаж моделей.

На страницах британского автомобильного издания Autocar появилась информация о том, что компания KIA прекратит поставки в Соединенное Королевство дизельных версий хэтчбеков KIA Rio и KIA Venga. Оставшиеся у дилеров автомобили будут проданы с существенными скидками. Представители бренда отметили, что доля дизельных версий KIA Rio от суммарных продаж составляет 19%, в то время как аналогичный показатель у KIA Venga составляет 20%.В 2017 году британские клиенты приобрели 1 673 дизельных KIA Rio, а также 1 172 KIA Venga с аналогичным мотором. В бренде отметили, что продажи моделей прекращаются из-за низкого спроса, а не из-за изменения отношения общества к «дизелям».

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Наряду с этим в KIA подчеркнули, что внедорожники и кроссоверы бренда, работающие на «тяжелом» топливе, продолжают пользоваться популярностью на рынке Соединенного Королевства. В 2017 году корейская компания увеличила долю на британском с 3,3% до 3,75%.