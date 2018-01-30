Опубликована дорожная карта Audi с новинками на 2018 год

Компания Audi в 2018 году планирует представлять новинки каждые три недели, а появившаяся в американских изданиях дорожная карта бренда проливает свет на ближайшие премьеры. Отмечается, что в ближайшее время немецкий бренд представит новый Audi A1 Sportback, «заряженный» Audi SQ2 и следующее поколение кроссовера Audi Q3.

На страницах американского портала motor1 появилась дорожная карта немецкого премиального бренда Audi. Стоит отметить, что сами журналисты портала не уверены в подлинности опубликованного изображения из-за его низкого качества. Сообщается, что в ближайшие 11 месяцев немецкая компания представит новые Audi A1, Audi SQ2 и Audi Q3.Что касается нового Audi A1, то данный компактный хэтчбек будет представлен в пятидверном исполнении Sportback. Отмечается, что премиальный «брат» Volkswagen Polo будет построен на базе платформы MQB, а производство новинки будет перенесено из Бельгии в Испанию на площадку бренда SEAT.

Васисуалий Мурчалов

Новый «заряженный» Audi SQ2 получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор, который знаком по моделям S3 Sedan и S3 Sportback. Ожидается, что мощность двигателя составит 300 лошадиных сил при 380 Нм. Самой важной новинкой станет новое поколение Audi Q3, которое получит эволюционный дизайн и широкую линейку четырехцилиндровых моторов.