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| | Опубликована дорожная карта Audi с новинками на 2018 год

Опубликована дорожная карта Audi с новинками на 2018 год

Сегодня, 10:48
Компания Audi в 2018 году планирует представлять новинки каждые три недели, а появившаяся в американских изданиях дорожная карта бренда проливает свет на ближайшие премьеры. Отмечается, что в ближайшее время немецкий бренд представит новый Audi A1 Sportback, «заряженный» Audi SQ2 и следующее поколение кроссовера Audi Q3.

Опубликована дорожная карта Audi с новинками на 2018 год

 

На страницах американского портала motor1 появилась дорожная карта немецкого премиального бренда Audi. Стоит отметить, что сами журналисты портала не уверены в подлинности опубликованного изображения из-за его низкого качества. Сообщается, что в ближайшие 11 месяцев немецкая компания представит новые Audi A1, Audi SQ2 и Audi Q3.

Что касается нового Audi A1, то данный компактный хэтчбек будет представлен в пятидверном исполнении Sportback. Отмечается, что премиальный «брат» Volkswagen Polo будет построен на базе платформы MQB, а производство новинки будет перенесено из Бельгии в Испанию на площадку бренда SEAT.

Опубликована дорожная карта Audi с новинками на 2018 год

 

Новый «заряженный» Audi SQ2 получит под капот 2,0-литровый турбированный мотор, который знаком по моделям S3 Sedan и S3 Sportback. Ожидается, что мощность двигателя составит 300 лошадиных сил при 380 Нм. Самой важной новинкой станет новое поколение Audi Q3, которое получит эволюционный дизайн и широкую линейку четырехцилиндровых моторов.
Васисуалий Мурчалов
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