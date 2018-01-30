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| | Обнародованы первые фото концепта KIA SP Concept

Обнародованы первые фото концепта KIA SP Concept

Сегодня, 11:36
Корейская машиностроительная компания KIA обнародовала первые фотографии своего нового концепта кроссовера. Новинке дали название SP Concept и ее дебют пройдет в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.

Обнародованы первые фото концепта KIA SP Concept

 

При рассмотрении обнародованных тизеров становится ясно, что прототип KIA SP Concept снабдят двухцветной окраской кузова и полностью светодиодными фарами. По данным инсайдеров, размеры новинки будут подобны KIA Stonic.

Представленный кроссовер создавалии специально для индийских автолюбителей. Моделей KIA пока нет в Индии, и эта модель может стать хитом продаж бренда.

Следует напомнить, что в прошлом году правление KIA уведомило о том, что в обозримом будущем построят в Индии новый завод. Сборка авто стартует там через год, а выпускаться будут бюджетный седан и внедорожник, ориентированные на местных потребителей.
Дмитрий Павличко
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