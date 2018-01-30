Обнародованы первые фото концепта KIA SP Concept

Корейская машиностроительная компания KIA обнародовала первые фотографии своего нового концепта кроссовера. Новинке дали название SP Concept и ее дебют пройдет в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.

Дмитрий Павличко

При рассмотрении обнародованных тизеров становится ясно, что прототип KIA SP Concept снабдят двухцветной окраской кузова и полностью светодиодными фарами. По данным инсайдеров, размеры новинки будут подобны KIA Stonic.Представленный кроссовер создавалии специально для индийских автолюбителей. Моделей KIA пока нет в Индии, и эта модель может стать хитом продаж бренда.Следует напомнить, что в прошлом году правление KIA уведомило о том, что в обозримом будущем построят в Индии новый завод. Сборка авто стартует там через год, а выпускаться будут бюджетный седан и внедорожник, ориентированные на местных потребителей.