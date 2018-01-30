В Барнауле продают ЗАЗ-968М за 500 000 рублей

В Барнауле на продажу выставили редкий ЗАЗ-968М, выпущенный в 1987 году. За эту модель нынешней владелец собирается выручить 500 000 рублей.

Дмитрий Павличко

Как сообщает автор выложенного в сеть объявления о продаже, выставленный на торги «Запорожец», никогда не применялся для езды в зимний период. Он всегда находился в гараже, ни разу не подвергался реставрациии и обладает полностью оригинальными комплектующими.Пробег у ЗАЗ968М составляет 17 000 км, и данной машиной могут заинтересоваться коллекционеры, собирающие ретромобили. Стоит сказать, что выставленный на продажу ретромобиль имеет заводские приспособление для инвалидов. Для них предусмотрено ножное переключение передач. Кроме того имеется информация, что указанный «Запорожец» привозили на две выставки, посвященные ретротехнике, на одной из них он стал победителем.