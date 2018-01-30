Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | В Барнауле продают ЗАЗ-968М за 500 000 рублей

В Барнауле продают ЗАЗ-968М за 500 000 рублей

Вчера, 19:00
В Барнауле на продажу выставили редкий ЗАЗ-968М, выпущенный в 1987 году. За эту модель нынешней владелец собирается выручить 500 000 рублей.

В Барнауле продают ЗАЗ-968М за 500 000 рублей

 

Как сообщает автор выложенного в сеть объявления о продаже, выставленный на торги «Запорожец», никогда не применялся для езды в зимний период. Он всегда находился в гараже, ни разу не подвергался реставрациии и обладает полностью оригинальными комплектующими.

Пробег у ЗАЗ968М составляет 17 000 км, и данной машиной могут заинтересоваться коллекционеры, собирающие ретромобили. Стоит сказать, что выставленный на продажу ретромобиль имеет заводские приспособление для инвалидов. Для них предусмотрено ножное переключение передач. Кроме того имеется информация, что указанный «Запорожец» привозили на две выставки, посвященные ретротехнике, на одной из них он стал победителем.
Дмитрий Павличко
Новости по теме
В Барнауле выставили на продажу уникальную детскую машину за 250 000 рублей
В Барнауле выставили на продажу уникальную детскую машину за 250 000 рублей

Необычное объявление о продаже уникального детского автомобиля появилось на портале drom.ru. Продавец проживает в Барнауле и просит за машину, собранную

В Украине на продажу выставили редкий ГАЗ-13
В Украине на продажу выставили редкий ГАЗ-13 "Чайка" 1975 года

В Украине на продажу выставлен старинный ГАЗ-13 «Чайка», выпущенный в 1975 году. Отмечается, что модель ретромобиля продают в разобранном виде и для его

В Барнауле на продажу выставлен раритетный ГАЗ-67Б 1949 года
В Барнауле на продажу выставлен раритетный ГАЗ-67Б 1949 года

В алтайской столице Барнауле выставили на продажу раритетный внедорожник ГАЗ-67Б, выпущенный в 1949 году. Послевоенный автомобиль построен инженерами заводом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости