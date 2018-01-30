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| | Составлен ТОП-5 российских регионов по продажам авто с пробегом

Составлен ТОП-5 российских регионов по продажам авто с пробегом

Сегодня, 02:00
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели исследование продаж на отечественном вторичном авторынке. Итогом их деятельности стал рейтинг регионов по реализации автомобилей с пробегом.

Составлен ТОП-5 российских регионов по продажам авто с пробегом

 

На первом месте по реализации подержанных авто числится Подмосковье, где продано 315 200 экземпляров. Следовательно, регион впервые обошел российскую столицу по сбыту подержанных транспортных средств.

На второй позиции разместилась Москва с показателями продаж в 296 900 единиц. Причиной данного результата стали меры московских властей, направленные на вытеснение машин из столичного города.

ТОП-3 среди регионов с приличными продажами подержанного транспорта замыкает Краснодарский край (266 700 штук). За ним расположился в списке Санкт-Петербург (191 300 шт). ТОП-5 замкнула Ростовская область (163 700 ед).
Дмитрий Павличко
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