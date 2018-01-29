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| | Двигатели Skyactiv-3 от Mazda смогут соперничать с электрокарами

Двигатели Skyactiv-3 от Mazda смогут соперничать с электрокарами

Вчера, 23:00
Инженеры японской машиностроительной компании Mazda собираются сократить выбросы вредных веществ в авто с моторами SkyActiv третьей генерации на 25%. Благодаря этому автомобили марки смогут побороться за клиентов с электрокарами.

 

На сегодняшний день под капотом машин Mazda размещаются двигатели SkyActiv первого поколения. В 2019 году начнется производство второй генерации таких агрегатов - SkyActiv X.

Основной задачей конструкторов выступает увеличение КПД с минимальными затратами энергии при нагревании силовой установки. Мастера хотят решить данную задачу, повысив уровень сжатия и отказавшись от использования свечей зажигания.

Двигатели Skyactiv-3 от Mazda смогут соперничать с электрокарами

 

Заключительной целью инженеров Mazda является увеличение тепловой эффективности ДВС на 56%. Если эта задача будет решена, то ДВС сможет конкурировать с электродвигателями.
Дмитрий Павличко
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