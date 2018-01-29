NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Московский оператор каршеринга TimCar получит авто Renault Logan и Sandero

Московский оператор каршеринга TimCar получит авто Renault Logan и Sandero

Вчера, 22:00
Новый оператор каршеринга TimCar в Москве пополнит свой автопарк 200 автомобилями Logan и Sandero. Соответствующий договор уже подписан с французской компанией Renault.

Московский оператор каршеринга TimCar получит авто Renault Logan и Sandero

 

Услуга поминутной аренды автомобиля продолжает набирать популярность в России. В Москве появляется всё больше операторов каршеринга, которые предоставляют различные модели. Новая компания TimCar получит 200 автомобилей Renault Logan и Renault Sandero. Однако оператор не намерен останавливаться: уже к началу 2019 года автопарк намерены увеличить до 1 000 единиц.

Все предоставленные машины Renault Logan и Renault Sandero оснастят автоматической коробкой передач. Оператор TimCar предоставил достаточно лояльные цены на каршеринг. Тариф «Простой» обойдется клиентам всего в 7 рублей за километр, а тариф «Просто день» не ограничен в километраже и доступен по цене 2 000 рублей.

Спрос на услуги каршеринга обусловлен в первую очередь выгодной ценой – взять авто в аренду дешевле чем нанять такси или содержать свою машину. А также аренда не требует дополнительного времени на поддержание работоспособности авто.
Новости по теме
Renault Sandero Stepway стал доступен для московского каршеринга
Renault Sandero Stepway стал доступен для московского каршеринга

Российский офис компании Renault объявил о начале сотрудничества со столичным оператором каршеринга Car5. Соответствующая информация опубликована пресс-службой

Renault предлагает беспроцентный кредит на Logan и Sandero до конца июня
Renault предлагает беспроцентный кредит на Logan и Sandero до конца июня

Автомобилестроительная компания Renault в очередной раз радует российских автолюбителей. До конца июня месяца предлагается интересная акция – кредит под 0%

Renault объявил о снижении цен на модели Sandero, Sandero Stepway и Logan
Renault объявил о снижении цен на модели Sandero, Sandero Stepway и Logan

Компания Renault снизила цены на свои модели Sander, Logan и Sandero Stepway. Об этом сегодня проинформировал источник на автомобилестроительном предприятии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости