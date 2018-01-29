Московский оператор каршеринга TimCar получит авто Renault Logan и Sandero

Новый оператор каршеринга TimCar в Москве пополнит свой автопарк 200 автомобилями Logan и Sandero. Соответствующий договор уже подписан с французской компанией Renault.

Услуга поминутной аренды автомобиля продолжает набирать популярность в России. В Москве появляется всё больше операторов каршеринга, которые предоставляют различные модели. Новая компания TimCar получит 200 автомобилей Renault Logan и Renault Sandero. Однако оператор не намерен останавливаться: уже к началу 2019 года автопарк намерены увеличить до 1 000 единиц.Все предоставленные машины Renault Logan и Renault Sandero оснастят автоматической коробкой передач. Оператор TimCar предоставил достаточно лояльные цены на каршеринг. Тариф «Простой» обойдется клиентам всего в 7 рублей за километр, а тариф «Просто день» не ограничен в километраже и доступен по цене 2 000 рублей.Спрос на услуги каршеринга обусловлен в первую очередь выгодной ценой – взять авто в аренду дешевле чем нанять такси или содержать свою машину. А также аренда не требует дополнительного времени на поддержание работоспособности авто.