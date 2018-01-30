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| | Nissan выпустит преемника спорткупе 370Z

Nissan выпустит преемника спорткупе 370Z

Сегодня, 01:00
Японские инженеры из компании Nissan приступили к разработке преемника спорткара Nissan 370Z. Раньше в специализированных изданиях сообщалось, что будущего у такой модели нет.

Nissan выпустит преемника спорткупе 370Z

 

Глава отдела планирования Nissan Филипп Клейн в интервью заявил, что начался процесс создания преемника спорткупе Nissan 370Z. Как сообщил топ-менеджер, слухи о том, что модель покинет рынок сильно преувеличены. Но подробности относительно новинки пока держатся в секрете.

На современном рынке теперь существенно уменьшилась популярность спорткаров, ввиду роста востребованности кроссоверов и внедорожников. Помимо всего, спорткары подорожали из-за растущих к ним требований, по причине чего мировые производители делают их сложнее и тяжелее из-за обширного списка оснащения. Несмотря на вышеизложенное, в Nissan с оптимизмом смотря в будущее и преемник купе Nissan 370Z все-таки выйдет.
Дмитрий Павличко
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