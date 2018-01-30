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| | В апреле 2018 года в Россию приедет седан Genesis G70

В апреле 2018 года в Россию приедет седан Genesis G70

Сегодня, 03:00
Премиальный бренд Genesis, контролируемый корейской компанией Hyundai, намерен вывести на отечественный авторынок свой новый седан Genesis G70. Продажи новинки начнутся в апреле 2018 года.

В апреле 2018 года в Россию приедет седан Genesis G70

 

Об этом проинформировали в пресс-центре российского представительства Hyundai. Стоимость и версии нового седана пока держатся в секрете.

Наряду с этим в конце прошлого года в информационной базе Роспатента обнародовали ОТТС Genesis G70. В соответствии с представленной документацией, под капотом нового седана Genesis G70 разместится 2-литровый бензиновый турбомотор с производительностью 197, 247 и 252 лошадиные силы. Он работает в паре с 8-скоростной АКПП с задним и полным приводом.

В апреле 2018 года в Россию приедет седан Genesis G70

 

Следует напомнить, что мировой дебют нового Genesis G70 прошел осенью 2017 года, в сентябре новинка появилась на домашнем авторынке. Представители бренда позиционируют новинку как соперника Audi A4, BMW 3 Series и Mercedes-Benz C-Class.
Дмитрий Павличко
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