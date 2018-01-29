Составлен рейтинг самых необычных отечественных автомобилей

Сегодня, 29 января, отмечается 132-летний юбилей со дня создания первого автомобиля на бензине, который спроектировал немецкий инженер Карл Бенц в 1886 году. Журналисты российских автомобильных изданий составили рейтинг самых необычных отечественных автомобилей, о которых знает далеко не каждый.

В 1885 году немецкий механик Карл Бенц спроектировал первый в истории бензиновый автомобиль, а испытывать новинку специалист решил вдали от любопытных глаз в тёмное время суток. Публичная премьера трёхколёсной модели состоялась 29 января 1886 года, но тогда современники не до конца оценили перспективность разработки.Трёхколесный автомобиль стал довольно нестандартным новшеством, но и в СССР умели производить необычные модели. Дизайнер Луиджи Колани в своё время спроектировал «луноход» LADA Gordi, а неизвестные тюнеры представили автомобиль ВАЗ-2109 в спортивном кузове тарга. Кроме того, в начале 2000-х годов был представлен кабриолет на базе внедорожника ВАЗ-2121, боле известного как «Нива».

Васисуалий Мурчалов

В 1988 году завод АЗЛК представил модель АЗЛК-2144 «Истра», которая имела стильный кузов купе, а в 1976 году дебютировал пикап ВАЗ-2106 «Интурист». В далеком 1939 году был представлен спорткар ЗИС-Спорт, который мог посоперничать с итальянскими и британскими новинками.